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Dünya

Avustralya'da ABC televizyonu polis baskınına karşı açtığı davayı kaybetti

Avustralya'da kamu yayın kurumu ABC'nin ofisine yapılan polis baskını ve aramalar nedeniyle hükümete karşı açtığı davayı kaybetti.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi10:53 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:53

BBC'de yer alan habere göre, Avustralya Federal Mahkemesi, ulusal güvenliği zedeleyebilecek içerikteki yayınlar gerekçe gösterilerek yapılan aramaların yasal olduğuna hükmetti.

Polis, ABC'de 2017'de yayımlanan Avustralya Silahlı Kuvvetlerinin Afganistan'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin gizli belgelerin yer aldığı haberler nedeniyle, geçen yıl temmuzda kurumun ofisine baskın düzenlemiş ve haberlere kaynaklık eden binlerce sayfalık belgeye el koymuştu.

Polisin basın özgürlüğü ve gazetecilerin kaynaklarını gizli tutma hakkına ilişkin anayasal ilkelere aykırı hareket ettiğini savunan ABC, konuyu yargıya taşımıştı.

ABC Genel Müdürü David Anderson, karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, kararın "kamu yararına yönelik gazeteciliğe büyük darbe vurduğunu" ifade etti.

Aramaların haberlerin yayınlanmasından 2 yıl sonra yapıldığına dikkati çeken ve siyasi motivasyon taşıdığını savunan Anderson, "Avustralya, muadili Batılı demokrasilere kıyasla en ağır ulusal güvenlik yasalarına sahip ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede 2018'de istihbarat örgütünün Avustralya vatandaşlarını izleme girişimine dair iddialara yer veren bir haber nedeniyle News Corp. medya grubunda çalışan gazeteci Annika Smethurst'un evi polis tarafından aranmıştı.

Avustralya, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde geçen yıl 2 basamak gerileyerek 177 ülke arasında 21. sırada yer almıştı. Endeksi hazırlayanlar, ülkede ulusal güvenliğe ilişkin katı düzenlemeler nedeniyle araştırmacı gazeteciliğin gerilemekte olduğuna dikkati çekmişti.

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