Avustralya'da ada satın alan Çinli şirketten yerlilere baskı

star.com.tr 11 Şubat 2021 Perşembe 00:18 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 00:18

Geçtiğimiz yıl Avustralya sınırları içerisinde yer alan bir adayı kiralayan Çin menşeli bir şirket, mevcut sakinlerin adada yaşamasını ve hatta adayı ziyaret etmesini engelliyor.

American Military News'in haberine göre, 2019 senesinde Pekin yönetiminin desteklediği China Bloom adlı şirketin Keswick Adası'nın 99 yıllık kira kontratını satın almasından bu yana sakinlerin evlerine dönmelerini yasaklandığı bildirildi.

Eski ada sakini Julie Willis, Avustralya'daki A Current Affair haber programına Aralık ayında yaptığı açıklamada, "Adada Avustralyalıları istediklerini sanmıyorum. Bu adaya yalnızca Çin turizm pazarının kullanımı için sahip olmak istediklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ada sakinlerinin ifadelerine göre Çinli şirket, ada sakinlerinin Airbnb gibi online platformlar vasıtasıyla evlerini kiralamalarını, yerel turizmi azaltmalarını ve herhangi bir yolla gelmelerini de engellemekte.

Çinli şirket adada bulunan milli parka erişimi dahi engelledi. China Bloom'un adada sürdürdüğü inşaatlar nedeniyle ada çevresinin zarar gördüğü aktarılıyor. Ada sakinleri söz konusu duruma karşı herhangi bir eylem uygulamayan Avustralya hükümetine tepki gösteriyor.

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