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Avustralya'da alkollü araç kullanan Amerikalı komutan görevden alındı

Avustralya'nın Darwin kentindeki ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay James Schnelle'in, alkollü araç kullanırken yakalanması üzerine görevine son verildi.

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Avustralya Yayın Kurumu'nun haberine göre, Darwin'de yaklaşık bin 500 deniz piyadesinin konuşlu olduğu ABD üssünün komutanı, 48 yaşındaki Albay Schnelle, 30 Eylül'de kentteki bir gece kulübünden çıktıktan sonra rastgele yapılan alkol kontrolü sırasında polise yakalandı.

Bugün çıkartıldığı Darwin Yerel Mahkemesi'nde ehliyetine 6 ay el konulan Schnelle, toplam 650 Avustralya dolar (yaklaşık 2 bin 825 lira) ceza ödemeye mahkum edildi.

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Albay Schnelle'nin "itimat ve güven kaybı" nedeniyle görevlerinden alındığı ayrıca konuya ilişkin iç soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Albay Schnelle, 2011'de dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın onayıyla Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nin başkenti Darwin'de kurulan ABD'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığını yürütüyordu. Stratejik olarak Endonezya'ya açılan kapı konumundaki üstte rotasyona tabi tutulan yaklaşık bin 500 deniz askeri bulunuyor.

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