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Dünya

Avustralya'da Başbakan Yardımcısı McCormack yeniden parti genel başkanı seçildi

Avustralya'da iktidar koalisyonunun küçük ortağı Avustralya Ulusal Partisi (Ulusallar) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Michael McCormack, partisi içindeki liderlik oylamasını kazandı.

AA04.02.2020  10:12 - Güncelleme: 04.02.2020  10:12

McCormack, partinin parlamentodaki 21 milletvekilinin katıldığı oylamada, eski Genel Başkan Barnaby Joyce'a karşı yeniden liderliğe seçildi.

Böylece McCormack, 2018'de Joyce'un istifa etmesinin ardından geldiği genel başkanlık görevi için partisinden yeniden güvenoyu almış oldu.

Ulusallar, Başbakan Scott Morrison liderliğindeki Avustralya Liberal Partisi ile oluşturdukları muhafazakar ittifakla geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde İşçi Partisini geride bırakarak iktidara gelmişti.

Partinin eski Genel Başkanı Joyce, parti görevlisi bir kadından gayrimeşru çocuk sahibi olduğu ve bir başka kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiaları nedeniyle 2018'de görevinden istifa etmişti.

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