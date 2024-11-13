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Dünya

Avustralya'da binlerce hemşire ve ebe greve gitti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 10 bine yakın hemşire ve ebenin, maaş artışı talebiyle greve gitmesi nedeniyle ameliyatlar iptal edildi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Avustralya'da binlerce hemşire ve ebe greve gitti
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ABC News'ün haberine göre, hemşire ve ebeler, yüzde 15'lik ücret artışı için yerel saatle sabah 06.00 itibarıyla 1 günlük grev başlattı.

Greve giden yaklaşık 10 bin hemşire ve ebe, NSW'nin ülkenin diğer eyaletlerine nazaran daha az maaş vermesinden şikayetçi.

NSW Sağlık Bakanı Ryan Park da yaptığı açıklamada, alınan grev kararı nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek bugün ameliyatları iptal edilen hastalar için endişeli olduğunu dile getirdi.

Park, maaş artışlarının hükümete yüz milyonlarca dolara mal olacağını kaydetti.

Bu yılın başlarında NSW Hemşireler ve Ebeler Birliği, hükümetin üç yıl boyunca yüzde 10,5'lik ücret artış teklifini geri çevirmişti.

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