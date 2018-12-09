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Avustralya’nın Tanzanya eyaletinde çift motorlu uçak düştü

Avustralya’nın Tazmanya eyaletinde dün akşam saatlerinde radardan kaybolduktan sonra düştüğü bildirilen çift motorlu uçağın pilotu hayatını kaybetti.

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Tazmanya polisinden yapılan açıklamaya göre, Melaleuca yerleşim bölgesinden yolcu almak için havalanan ve içinde sadece pilot bulunan çift motorlu küçük uçak, Tazmanya’nın güneybatısındaki dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Uçağın, Tazmanya’nın güneybatı güneybatısındaki Federasyon Zirvesi yakınlarında düştüğü yeri tespit ettiklerini belirten güvenlik güçleri, pilotun ‘‘hayatta kalma ihtimalinin sıfır olduğunu" söyledi.

Tazmanya Par Avion şirketine ait olduğunu belirlenen uçağın düştüğü bölgedeki hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine indirmekte zorlandıklarını açıklayan Tazmanya Polis Müfettişi Dave Wiss, ‘‘Arazi dik ve tehlikeli, sadece araştırmacıları, adli görevlileri ve arama kurtarma ekiplerini olay yerine göndereceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Pilotun acılı ailesiyle irtibat halinde olduklarını aktaran Müfettiş Wiss, olayla ilgili soruşturmayı Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu ile yürüteceklerini kaydetti.

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