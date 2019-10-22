Avustralya’da gazeteler karardı

Avustralya’a hükümetin ‘ulusal güvenliği’ gerekçe göstererek basın özgürlüğünde kısıtlamalara gitmesi, ülkenin en büyük rakip gazetelerini birleştirdi. Ortak bir karar alan Avustralya basını bugün ilk sayfalarını ‘sansürleyerek’ hükümeti protesto etti. Eyleme, çok sayıda televizyon kanalı, radyo istasyonu ve internet siteleri de destek verdi. Güvenlik yasalarının araştırmacı gazeteciliği tehdit ettiğini savunan medya, halkın bilme hakkının da ellerinden alındığını vurguladı.