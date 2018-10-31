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Avustralya'da "gyrocopter"in düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Orange kenti yakınında düşen gyrocopterde (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) bulunan biri pilot iki erkek yaşamını yitirdi.

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NSW polisinden yapılan açıklamaya göre, iki kişinin bulunduğu gyrocopter henüz bilinmeyen bir nedenle Orange kenti yakınındaki Spring Hill bölgesinde boş alana düştü.

Orange Havalimanı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yaşanan olayda, isimleri açıklanmayan biri pilot iki erkeğin olay yerinde öldüğü bildirildi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, uçağın düşüş nedenini belirmek için soruşturma başlattı.

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