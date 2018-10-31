NSW polisinden yapılan açıklamaya göre, iki kişinin bulunduğu gyrocopter henüz bilinmeyen bir nedenle Orange kenti yakınındaki Spring Hill bölgesinde boş alana düştü.

Orange Havalimanı'na yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yaşanan olayda, isimleri açıklanmayan biri pilot iki erkeğin olay yerinde öldüğü bildirildi.

Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, uçağın düşüş nedenini belirmek için soruşturma başlattı.