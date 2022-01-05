Avustralya'da indirimli kart sahiplerine hızlı antijen test kitleri ücretsiz verilecek

AA 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:51

Başbakan Morrison, eyalet ve bölge başbakanlarının da katılımıyla ülkede rekor seviyelere ulaşan Kovid-19 vakalarına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü, sanal ortamda düzenlenen Ulusal Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlarla ilgili açıklamada bulundu.

Test merkezlerindeki uzun bekleme ve yığılmaları önlemek için gelecek 3 ay boyunca indirimli kart sahiplerine eczaneler aracılığıyla 10 adede kadar hızlı antijen testi (RAT) kitlerini ücretsiz vereceklerini duyuran Morrison, ücretsiz kitlerin 2 hafta içinde dağıtılmaya başlanmasını beklediğini söyledi.

Morrison, "Eczacılar Birliği Başkanı'yla konuştum, bu hizmeti verme konusunda aralarında anlaştılar ve bu üç ay boyunca indirimli kartı sahiplerine maksimum 10 test sağlanacak." dedi.

Tüm Avustralyalılara RAT kitlerinin ücretsiz verilmesini eyalet ve bölgelerinde kabul etmediğini belirten Morrison, "Bunu açıkça belirtiyorum. Kitlere herkesin ücretsiz erişimi, bugün toplantıya katılan tüm eyaletler, bölgeler ve federal hükümet tarafından doğru politika olarak görülmedi." ifadesini kullandı.

Hızlı antijen testinin pozitif çıkması durumunda önceden olduğu gibi sonucu kesinleştirmek için artık PCR testi yaptırılmasına gerek olmadığını belirten Morrison, "Bu uygulama, PCR test merkezlerindeki baskıyı azaltacaktır. Yurt dışından dönen veya yurt dışından gelenler için girişte hızlı bir antijen testi yapılacak. Eğer sonuç negatifse o zaman başka bir test yaptırmaları gerekmeyecek." diye konuştu.

- AVUSTRALYA'DA GÜNLÜK KOVİD-19 VAKALARI HER GÜN YENİ BİR REKOR KIRIYOR

Kovid-19'un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, 22 Aralık 2021'de 5 bin 575 olan vaka sayıları, her gün rekor sayıda rakamların kaydedilmesinin ardından bugün yeni bir rekor kırarak 64 bin 774'e yükseldi.

Kovid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana ülke genelindeki toplam vaka sayısı 612 bin 427'ye Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 290'a yükseldi.

Aktif vaka sayısının 287 bin 637'ye çıktığı ülkede, hastanede yatan 3 bin 335 Avustralyalıdan 254'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Test merkezlerindeki yığılmaların arttığı, test sonuçlarının günler sonra açıklanabildiği ülkede, hastaneye yatış oranlarının da hızlanması sağlık siteminin tıkanabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.

Kovd-19'a yakalananlara çağrıda bulunan sağlık birimleri, zorunlu olmadıkça tedavi için hastanelere gitmemelerini istedi.

Hatırlatma dozunun vurulmaya başlandığı Avustralya'da Kovid-19'un çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 90,2, tek doz uygulananların oranı ise yüzde 93,6.