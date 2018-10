Avustralya’da kalbi duran kişiyi hayata döndüren Türk'e kahramanlık ödülü

Avustralya’daki bir alışveriş merkezinde kalbi duran 17 yaşındaki Jaidyn Calleja'yı kalp masajı yaparak hayata döndüren Türk kökenli güvenlik görevlisi Candan Baykan, kahramanlık ödülüne layık görüldü.

Melbourne kentindeki bir alışveriş merkezinde güvenlik amiri olarak çalışan Candan Baykan (52), alerjik şoka girerek nabzı duran Jaidyn Calleja’yı, kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başardı.

Kalbi duran genci yaklaşık 7 dakika boyunca kalp masajı yaparak ambulans gelene kadar hayatta tutan Baykan’ın bu başarısı Avustralya’nın en büyük ilk yardım kuruluşu St John Ambulans tarafından her yıl bir kişiye verilen ‘'Bir Hayat Kurtar Ödülü'’ ödülüne layık görüldü.

Profesyonel mesleği sağlık görevlisi olmayanların yaptıkları acil müdahalelerle insanları hayatta tutanlara verilen ‘‘Kahramanlık Ödülü’’ ile onurlandırılan Candan Baykan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yaklaşık 23 yıldır Avustralya’da yaşayan 3 çocuk babası Baykan, ‘‘17 yaşındaki delikanlının sedyeyle hastaneye sevk edilmesi ve gözlerini hafif olarak açmış olmasını görmüş olmak bana müthiş haz verdi.’’ dedi.

Görevi başındayken telsizden yerde bir kişinin yattığını ve hayat belirtisi bulunmadığı anonsu üzerine olay yerine giderek yerde hareketsiz yatan gence kalp masajı yapmaya başladığını belirten Baykan, ‘‘O an ya bu çocuk buradan kalkmazsa, yaşamazsa diye düşündüm, ilk düşündüğüm şey o oldu, ya yaptığım şey işe yaramazsa, ben bununla nasıl yaşarım diye düşündüm. Her şey kapkaranlıktı, o an soğuk terler döktüm, yanımdaki insanların yüzlerine baktım, sürekli onlardan tepkiler alıyordum. Ancak nabzın geldiğini ambulanstan öğrenince o her şey, o karanlık bir anda aydınlığa dönüştü.’’ dedi.

İlk yardım eğitimi almış olmasına rağmen ilk kez bir insana kalp masajı yaptığını dile getiren Baykan, "Hiç bir zaman gerçek bir insanın göğsünde kalp masajı yapmadım, bu hadise ilk kez cereyan etti ve bunun da olumlu şekilde bana dönüşü muhteşem. Bu olaydan sonra hayatım çok değişti. Yapmak istediğim şeyler vardı, onları sürekli zamana yayıyordum, onları ön plana aldım. Bir enstrüman çalmayı çok istiyordum, gitar çalmaya başladım ders alıyorum.’’ ifadelerin kullandı.

Avustralya vatandaşı ve bir Türk olarak yaşadığı ülkeye katkıda bulunmak için işini en iyi bir şekilde yapmayı hedeflediğini ifade eden Baykan, ‘‘Yerde yatan insanın kimliği, dini, dili, ırkı hiç önemli değil. Burada hayatını kazanmaya çalışan biri olarak, buradaki bir gencin yaşama tekrar dönmesine bir katkım olduğu için kendimi çok bahtiyar aynı zamanda da gururlu hissediyorum.’’ diye konuştu.

"O akşam seni Allah bize gönderdi’’

Hastaneye sevk edilen gencin durumunu merak ettiği için olay günü eve gittiğinde hastaneyi arayarak gencin annesiyle konuşan Baykan, o telefon konuşmasını asla unutmayacağını söyledi.

Baykan, kendisini ağlatan konuşmayı, ‘‘Jaidyn Calleja’nın annesi, 'O akşam seni Allah bize gönderdi, sen olmasaydın biz şu anda oğlumuzun cenaze törenini konuşuyor olacaktık.’’ dedi. O akşam çok büyük bir duygu yoğunluğuyla hüngür hüngür ağlamaya başladım.’’ dedi.

Doktorların kalp masajının uygulanmaması durumunda gencin ya felç olacağını yada hayatını kaybedeceğini söyledikleri aktaran Baykan, ilk yardım eğitiminin herkes tarafından alınması gerektiğini kaydetti.

St John Ambulans tarafından her yıl bir kişiye verilen ‘'Bir Hayat Kurtar Ödülü'’ ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Baykan, Sydney’de düzenlenen geceye ödül alacağını bilmeden gittiğini anlattı.

Törenin yapılacağı salonda insanların hayata döndürülmesine katkıda bulunan çok sayıdaki kişi arasında oturan Baykan, isminin anons edildiğinde heyecandan yerden birkaç santim yükseldiğini düşündüğünü aktardı.

Baykan, ‘‘(Ödülü alınca) her şey o an değişti, artık ben eski güvenlik görevlisi Candan değilim, ben o ödüle layık olmaya çalışan güvenlik görevlisi Candan’ım diye düşündüm.’’ dedi.