Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Queensland polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Victoria eyaletinden bölgeye tatile gelen ve ismi belirtilmeyen 33 yaşındaki erkek, dalış sırasında bir köpek balığının saldırısına uğradı.

Kolu ve bacağından ciddi şekilde yaralanan adam, sahildeki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Mackay Üssü Hastanesine sevk edildi. Yaralı tatilci, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı adada geçen eylül ayında bir gün arayla iki ayrı köpek balığı saldırısı yaşanmıştı. İlk saldırıda sol bacağından yaralanan 46 yaşındaki kadın hastanede 18 saat süren ameliyatla kurtarılmıştı. Bir gün sonra aynı bölgede saldırıya uğrayan 12 yaşındaki kız öğrenci ise bacağını kaybetmişti. Bu saldırıların ardından bölgede alınan önlemler kapsamında 5 kaplan köpek balığının öldürülmesi çevreci grupların tepkisine neden olmuştu.