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Dünya

Avustralya'da korkutan saldırı: MÜSİAD'ın da bulunduğu bina hedef alındı

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) merkezinin de bulunduğu bina, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı ve taşlı saldırısına uğradı.

AA12 Haziran 2022 Pazar 11:25 - Güncelleme:
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MÜSİAD Avustralya'nın Melbourne'un Roxburgh Park semtindeki merkezinin de yer aldığı binayı hedef alan silahlı ve taşlı saldırıda, binada hasar meydana geldi.

Kimsenin bulunmadığı saatte düzenlenen saldırıda, MÜSİAD merkez ofisi ve binanın giriş katındaki restorana taş ve kurşun isabet etmesi sonucu camlar kırıldı.

MÜSİAD Avustralya Başkan Yardımcısı Kamil Kılıç, AA muhabirine, henüz nedenini tespit edemedikleri saldırıda isabet alan MÜSİAD merkezinde ve alttaki dükkanda maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Saldırının özellikle MÜSİAD merkezini hedef alarak yapıldığını düşünmediklerini dile getiren Kılıç, "Öyle düşünmek istemiyoruz, öyle düşünürsek rahatsız oluruz. Biz sıradan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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