Avustralya'da koronavirüsten dolayı 3 kişi daha öldü

AA 12 Nisan 2020 Pazar 07:16 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 07:16

Tazmanya, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle tedavi altına alınan 1'i kadın 3 kişi Devonport, Adelaide ve Sydney kentlerinde hayatını kaybetti. Yaşanan 3 can kaybıyla Avustralya genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 59’a, yaklaşık 350 bin kişiye yapılan testler sonucunda belirlenen vaka sayısı da 6 bin 303’e yükseldi.

Öte yandan Kovid-19 nedeniyle hastalananlardan 3 bin 141 kişi de iyileşmiş durumda.

- YENİ ZELANDA’DA VAKA SAYISI 1330’A ÇIKTI



Kovid-19 vakaları hakkında basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield, bugün virüse yakalandığı belirlenen 18 kişiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayının bin 330’a çıktığını açıkladı.

Toplam 14 kişinin halen çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu belirten Dr. Bloomfield, bunlardan 5’inin yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Koronavirüsten 4 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’da Kovid-19 nedeniyle hastalanan 471 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda’da 25 Mart'tan itibaren OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.