Avustralya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 54, vaka sayısı 6 bin 204 oldu

AA 10 Nisan 2020 Cuma 10:27 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:27

Yeni Güney Galler (NSW) Tazmanya ve Victoria Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi altındaki 3 erkek daha hayatını kaybetti.

Böylelikle ülkede Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 54’e yükselirken, yaklaşık 335 bin kişiye yapılan testler sonucunda 6 bin 204 Avustralyalının virüse yakalandığı belirlendi. Bunlardan 2 bin 987'si iyileşti.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Avustralya’da da bu Paskalya bayramının alışılmışın dışında evde kutlanacağını vurgulayan Başbakan Scott Morrison, yürürlükteki yasak ve kısıtlamalara uyulmasını istedi.

Paskalya mesajında, bugünden itibaren 4 günlük resmi tatile giren Avustralyalılara "dışarı çıkmamaları" çağrısı yapan Başbakan Morrison, "Seyahat etmek, bir yere gitmek yok. Bu Paskalya’da evdeyiz." ifadelerini kullandı.



- KOVİD-19 YASAKLARINI İHLAL EDEN BAKANA BİN DOLAR CEZA



NSW Emniyet Müdürü Mick Fuller, Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat yasaklarına aykırı davranarak Sydney’e yaklaşık bir saatlik mesafedeki tatil evine giden NSW Eyalet Sanat Bakanı Don Harwin’e bin Avustralya doları (Yaklaşık 4 bin TL) ceza kesildiğini açıkladı.



Bakan Harwin’in kuralları hiçe sayarak halk sağlığını tehlikeye attığı için para cezası aldığını vurgulayan Fuller, hiçbir kişi veya kurumun Kovid-19 yasalarının üzerinde olmadığını söyledi.



Önlemler kapsamında ibadet yerleri, yüzme havuzları, müzeler, kütüphaneler, plajlar gibi halkın toplanma alanlarının kapatıldığı Avustralya’da, sağlık ihtiyacı, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kuralları yürürlükte bulunuyor.



Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklanmış durumda.



Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

