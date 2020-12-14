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Dünya

Avustralya'da panik! Dalgalar 8 metreye ulaştı

Avustralya'nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana şiddetli gelgitin yarattığı dev dalgalarla boğuşuyor.

DHA14 Aralık 2020 Pazartesi 12:01 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:01
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Avustralya’nın doğu kıyı şeridini hafta sonu etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına, sahillerde genişliği 8 metreyi bulan gelgitler meydana getirdi. Bölgede bazı plajlar yüksek gelgitler nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Bölgedeki yerleşim alanlarında 2 bin evin elektriği kesildi, arama kurtarma merkezlerinin 700’den fazla yardım çağrısı aldığı kaydedildi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği selde mahsur kalan 6 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.

KIYI BÖLGELERİ İÇİN ALARM VERİLDİ

Avustralya Meteoroloji Bürosu (Bom), Queensland'deki Hervey Körfezi'nden New South Wales'e kadar uzanan geniş bir kıyı bölgesi için alarm verildiği ifade edildi. Byron Körfezi'nde gelgit sebebiyle şiddetli erozyon meydana gelerek plaj kullanılmaz hale geldi.

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