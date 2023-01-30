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Dünya

Avustralya'da radyoaktif madde içeren mini kapsül kayboldu!

Avustralya'da madencilik şirketi Rio Tinto Iron Ore, ülkenin batısında kaybolan radyoaktif madde içeren mini kapsül için özür diledi.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Avustralya'da radyoaktif madde içeren mini kapsül kayboldu!
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Şirketin üst yöneticisi (CEO) Simon Trott, olayı çok ciddiye aldıklarını ve kamuoyunu endişelendirdikleri için özür dilediklerini bildirdi.

Trott, "İlgili makamlara tam destek vermenin yanı sıra kapsülün nakliye sırasında nasıl kaybolduğunu anlamak için kendi soruşturmamızı başlattık." dedi.

Radyoaktif madde içeren mini kapsül için 28 Ocak'ta arama çalışması başlatılmıştı.

Madencilikte ölçüm amacıyla kullanılan radyoaktif kapsül, Newman bölgesindeki maden sahasından Perth'teki depoya nakli sırasında kaybolmuştu.

Yetkililere göre kapsül, 12 Ocak'ta onarım için Perth'e gönderilmiş ve sahadan ayrılmadan önce paketlenmişti. 16 Ocak'ta Perth'e ulaşan paket, güvenli bir radyasyon deposunda saklanmıştı.

Ancak 25 Ocak'ta paket açıldığında ölçüm cihazının zarar gördüğü ve kapsülün yerinde olmadığı anlaşılmıştı.

Yetkililer, kapsüle dokunulmaması konusunda uyarıda bulunarak, maruz kalınması halinde maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurgulamıştı.

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