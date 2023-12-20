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Dünya

Avustralya'da skandal: Filistin'i destekleyen sunucu işten çıkarıldı

Avustralya'daki yayın kuruluşu ABC, bir skandala imza attı. Radyosunda sunuculuk yapan Antoinette Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından işten çıkarıldı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Avustralya'da skandal: Filistin'i destekleyen sunucu işten çıkarıldı
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Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, ABC'den bir sözcü, sunucu Lattouf'a ilişkin açıklama yaptı.

Lattouf'un ABC ile "kısa süreli sözleşmeyle" çalıştığını belirten sözcü, "ABC Sydney geçici sunucusu Antoinette Lattouf, bu hafta kalan iki mesaisinde çalışmayacak." ifadesini kullandı.

Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından işten çıkarılması dikkati çeken Lattouf, sosyal medya platformları Instagram ve X'te ABC'nin kararıyla ilgili paylaşım yaptı.

Lattouf, ABC'nin kendisini "haksız yere" işten çıkardığını belirtti.

Kanala karşı "yasal yollara başvuracağı" mesajını veren Lattouf, işten çıkarılması nedeniyle "hayal kırıklığına" uğradığını ifade etti.

  • ABCsunucusu
  • FilistinDestek
  • İştenÇıkarılma

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