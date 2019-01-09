Avustralya'da en az 10 konsoloslukta şüpheli paket alarmı
Avustralya'nın Melbourne kentinde en az 10 konsolosluk binasına şüpheli paket gönderildi.
ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi.
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