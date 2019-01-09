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Avustralya'da en az 10 konsoloslukta şüpheli paket alarmı

Avustralya'nın Melbourne kentinde en az 10 konsolosluk binasına şüpheli paket gönderildi.

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ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi.
 
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