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Dünya

Avustralya'da TikTok'a yasak getirildi

Avustralya'da federal hükümete ait cihazlarda Çin merkezli TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirildi.

IHA4 Nisan 2023 Salı 10:24 - Güncelleme:
Avustralya'da TikTok'a yasak getirildi
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Çinli sosyal medya platformu TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler giderek artıyor. Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok'a bir yasak da Avustralya'dan geldi. Ülkede güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasının yasaklandığı duyuruldu. Başsavcı Mark Dreyfus yaptığı açıklamada, yasağın mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirtti.

"YASAKLANMASINI GEREKTİRECEK BİR KANIT YOK"

TikTok'un Avustralya ve Yeni Zelanda Genel Müdürü Lee Hunter ise, TikTok'un diğer platformlardan ayrı tutulmaması gerektiğini söyledi. Hunter, "TikTok'un Avustralyalılar için herhangi bir şekilde güvenlik riski oluşturduğuna ve diğer sosyal medya platformlarından farklı muamele görmemesi gerektiğine yönelik bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın kararının ardından Avustralya, Kanada, ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Five Eyes (Beş Göz)" istihbarat paylaşım ittifakının tüm üyeleri, TikTok'u hükümete ait cihazlardan yasaklamış oldu. Fransa, Belçika ve Avrupa Komisyonu da daha önce benzer yönde karar almıştı.

BEŞ GÖZ İTTİFAKI

İlk olarak Birleşik Krallık ve ABD tarafından Mart 1946'da imzalanan, daha sonra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişleyen ve "UKUSA" olarak nitelendirilen ittifak, elektronik istihbarat alanında iş birliği yapılmasını içeriyor. İttifak, "Beş Göz" olarak da biliniyor.

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