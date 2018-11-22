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Avustralya'da toz fırtınası gökyüzünün rengi turuncuya çevirdi

Büyük toz fırtınası Avustralya'nın güneydoğusundaki yerleşim yerlerinde gökyüzünü turuncuya çevirirken, hava kalitesinde de ciddi düşüşe neden oldu.

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Uzunluğu 500 kilometreyi bulan toz bulutunun bugün Sydney'e ulaşması bekleniyor.
 
Toz bulutunun şiddetli rüzgarın sürüklediği kuru toprakla oluştuğu belirtildi.
 
Avustralya Meteoroloji Ofisi Ağustos ayından bu yana yaşanan kuraklığın toz fırtınasının oluşmasında etkili olduğunu açıkladı.
Sydney Opera BinasÄ±, 2009
Sağlık yetkilileri hava kalitesinin çok düşeceğini belirterek özellikle çocukların, yaşlıların ve solunum yolu sorunu olanların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.
 
Yetkililer fırtınanın Sydney'i ne kadar şiddetli etkileyeceğini ise tahmin edemediklerini belirtti.
 
Sydney en son 2009'da büyük bir toz fırtınasının etkisi altında kalmıştı.
 
Fırtına nedeniyle birçok kişi solunum sorunları yaşamış ve havayolu trafiği de aksamıştı.
 
(BBC Türkçe)
 

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