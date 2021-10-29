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Dünya

Avustralya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Avustralya'nın başkenti Canberra ile Sydney ve Melbourne kentlerinde kutlandı.

AA29 Ekim 2021 Cuma 07:34 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 07:35
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Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği başkentteki Atatürk Anıtı'nda, Sydney Başkonsolosluğu Hyde Park Atatürk Anıtı'nda ve Melbourne Başkonsolosluğu da kent merkezindeki Federasyon Meydanı'nda tören düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenler, Avustralya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından dolayı sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.

Melbourne Federasyon Meydanı'ndaki göndere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu senede İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.

Göndere çekilen Türk bayrakları, Türkiye'nin "Milli Günü" olması nedeniyle 24 saat boyunca gönderde kalacak.

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