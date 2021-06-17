Avustralya'da uçağın inişi sırasında pilotun üzerine dev avcı örümcek düştü

AA 17 Haziran 2021 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:45

Ülke basınındaki habere göre, Kuzey Toprakları bölgesinde Kakadu Ulusal Parkı'nın üzerinde seyahat eden küçük uçağın kokpitinin tavanında dolaşan devasa örümcek iniş sırasında pilotun üzerine düştü.

Uçağın inişi sırasında yaşanan olayı videoya çeken yolculardan Sean Hancock, bunun tam da Avustralya'ya özgü bir olay olduğunu belirtti.

Hancock, dev örümceğin üzerine düşmesiyle pilotun bir anlık panik yaşadığını fakat uçağı indirmeyi başardığını ifade etti.

Videoda gülme sesleri duyulan Hancock, "Örümceği görünce gülmeye başladım çünkü onun zararsız bir avcı örümcek olduğunu biliyordum." ifadesini kullandı.