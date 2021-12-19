Avustralya'da uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

AA 19 Aralık 2021 Pazar 13:41 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 13:41

Yeni Güney Galler (NSW) eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin en büyük kenti Sydney'in kuzey sahillerinde meydana gelen şiddetli fırtına, yerel saatle 15.30'da kuzey sahilleri bölgesindeki Mona Vale ve Forestville'de etkili oldu, çok sayıda ağaç devrildi, binaların çatıları uçtu, elektrik hatları koptu.

NSW Polis Müfettişi Patrick Sharkey, bölgede devrilen ağacın elektrik hatlarını kopartarak 3 kadının üzerine düştüğünü belirterek, "Kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğer ikisi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Bölgedeki tehlikenin devam ettiğine dikkati çeken Sharkey, elektriksiz kalan binlerce vatandaşa yardımcı olmak için elektrik sağlayıcısı şirketle temasta olduklarını söyledi.

Fırtınadan etkilenenlere ulaşmaya çalışan, Eyalet Acil Yardım Servisi (SES) ve Kırsal İtfaiye Teşkilatı (RFS) 300'den fazla yardım çağrısı aldıklarını bildirdi.

Fırtınanın ilerleyen saatlerde, Sydney şehir merkezi, Sydney Havaalanı, Sydney Liman Köprüsü, Gosford, Mona Vale'de etkili olmasını beklediklerini aktaran SES, deniz sularının da yükselebileceği uyarısında bulundu.