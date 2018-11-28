Avustralya'da yangınlar hayatı tehdit ediyor

Avustralya'nın Queensland eyaleti genelinde 138 noktada süren yangınların Capricornia ve Central Highlands bölgelerinde hayatı tehdit ettiğini açıklayan yetkililer, Gracemere kasabasında 8 bin kişiye evlerinden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 40'lı derecelerde olduğu belirtilerek, iki gündür kontrol altına alınmayan yangınların öğleden sonra rüzgarla etkisini artırabileceği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan güvenlik birimlerinin uyarılarını dikkate almaları istendi.

"Vatandaşlar her an evlerinden ayrılmaya hazır bulunsunlar"

Eyalet Afet Koordinatörü Bob Gee, vatandaşlara, güvenliklerinden emin olmaları ve her an evlerinden ayrılmaya hazır bulunmaları çağrısını yaptı.

Ambrose, Mount Larcom, Deepwater, Baffle Creek, Rules Beach ve Oyster Creek bölgelerinde yaşayanlardan evlerini hemen terk etmeye hazır olmaları istenirken, Mackay yakınlarında bazı evlerin yandığı kaydedildi.

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, bölgede 30'dan fazla okulun kapatıldığını söyleyerek, akşam saatlerinde eyaletteki son durum hakkında brifing vereceğini kaydetti.