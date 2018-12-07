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Avustralya’daki araçlı saldırgan cinayetten suçlu bulundu

Avustralya’nın Melbourne kentinde 21 Aralık 2017’de aracını yayaların üzerine sürerek 1 kişinin ölümüne 11 kişinin de yaralanmasına neden olan Saeed Noori, çıkartıldığı mahkemede cinayetten suçlu bulundu.

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Melbourne’daki Flinders Caddesi üzerinde aracını yayaların üzerine sürmekten yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanan Saeed Noori (33), Victoria Yüksek Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkartıldı.

Noori’nin, aracını umursamaz ve pervasız bir şekilde bilerek yayaların üzerine sürdüğüne karar veren Yargıç Elizabeth Hollingworth, sanığın cinayetten suçlu olduğuna hükmetti. Yargıç Hollingworth, sanığın gerçekleştirdiği olayda terör bağlantısının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Gelecek yıl Melbourne Sulh Ceza Mahkemesi'nde şahitlerin dinlenilmesi ile görülecek davada Noori’nin ne kadar ceza alacağı karara bağlanacak.

Melbourne’un en işlek caddelerinden Flinders Street üzerinde yaşanan olayda Noori’nin aracıyla çaptığı 83 yaşındaki Antonio Crocaris adlı kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

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