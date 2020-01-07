Avustralya'daki yangınların kül ettiği alan 10 milyon hektara yaklaştı

AA 07.01.2020 12:11 - Güncelleme: 07.01.2020 12:11

"news.com.au" adlı haber sitesinin haberine göre, yalnızca Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle yaklaşık 5 milyon hektar alan kül olurken, ülke genelinde yok olan alan ölçüsü yaklaşık 10 milyon hektar olarak kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'da eylül ayından bu yana yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e yükseldi, onlarca kişiden ise hala haber alınamıyor.

Yeni Güney Galler'de yetkililer, yangınlar nedeniyle eyalet genelinde 1588 evin kül olduğunu, 653 evin de hasar gördüğünü açıkladı.

Yetkililer, yangınların Victoria eyaletinde yaklaşık 200, diğer eyaletlerde de 100'den fazla evi kül ettiğini belirtti.

Yerel basında, Victoria 'daki yangınlarda 1 milyon hektardan fazla alanın kül olduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de yangınların 130 farklı noktada devam ettiği, bunlardan yaklaşık 50'sinin kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

- Kasten yangın çıkarmak suçlamasıyla 24 kişiye gözaltı

ABC News'in haberine göre, kasım ayının başından bu yana, kasıtlı olarak yangın çıkardıkları gerekçesiyle 24 kişi, gözaltına alındı.

Yeni Güney Galler emniyet yetkilileri, eyalette hakkında yasal işlem yapılan 183 kişiden 24'ünün kasıtlı olarak yangın çıkarmakla suçlandığını belirtti.

Yetkililer, kasten yangın çıkarmanın ve yayılmasına sebebiyet verecek şekilde umursamazlığın, 21 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini ifade etti.

- HÜKÜMETTEN YANGIN BÖLGELERİ VE YANGIN ZEDELER İÇİN ÖDENEK SÖZÜ



Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlardan etkilenen bölgelerde iyileştirme çalışmaları ve yangın mağdurlarına destek için daha önce sözü verilen on milyonlarca dolara ilaveten 2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar dolar) ödenek ayırma taahhüdünde bulunmuştu.

Morrison, askeri gemi ve uçakların, yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını ifade etmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yangın bölgelerine askeri birlikler sevk edilmişti.

Diğer yandan, dün nispeten azalan hava sıcaklıkları ve yağmur, yangınla mücadele çalışmalarını kısmen rahatlatsa da yetkililer, mevcut yağışın büyük ve tehlikeli yangınları söndüremeyeceği ve sıcakların yeniden artacağı uyarısında bulunmuştu.

Ülke genelindeki yangınlarda, eylülden bu yana 480 milyon civarında hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor.

- BİNLERCE KİŞİ, BULUNDUKLARI YERLERİ TERK ETMİŞTİ



Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan 4 bin civarında kişiden yaklaşık bini, cuma günü donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Mallacoota'da, yaklaşık 200 kişinin hala tahliye edilmeyi beklediği ifade edildi.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de de yetkililer, geçen hafta, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemiş, eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerlerden ayrılmaya başlamıştı.