Avustralya'dan Gazze için ''insani ara'' çağrısı

Wong, sosyal medya platformu X'ten "7 günlük insani ara 105 esirin serbest kalması ve kritik insani yardımların Gazze'ye girişine imkan verdi. Avustralya bunun ve bu yöndeki çabaların sürmesini istiyor." paylaşımında bulundu.

Avustralya'nın tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını sürdürdüğünü işaret eden Wong tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı.

Sivillerin ve sivil yapıların korunması gerektiğini vurgulayan Wong sürdürülebilir insani araya yönelik adımların atıldığını da görmek istediklerini kaydetti.

Wong, "Avustralya, uzun vadeli ve kalıcı bir barış hedefine yönelik olarak sivillerin korunmasına ve çatışmanın yayılmasının önlenmesine yardımcı olmak için bölgede nüfuz sahibi olan ülkelerle birlikte çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

