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Dünya

Avustralya'dan Gazze için ''insani ara'' çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Gazze'ye insani yardımların girişine ve esirlerin takasına izin veren 'insani ara'nın devam etmesi çağrısında bulundu.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
Avustralya'dan Gazze için ''insani ara'' çağrısı
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Wong, sosyal medya platformu X'ten "7 günlük insani ara 105 esirin serbest kalması ve kritik insani yardımların Gazze'ye girişine imkan verdi. Avustralya bunun ve bu yöndeki çabaların sürmesini istiyor." paylaşımında bulundu.

Avustralya'nın tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını sürdürdüğünü işaret eden Wong tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı.

Sivillerin ve sivil yapıların korunması gerektiğini vurgulayan Wong sürdürülebilir insani araya yönelik adımların atıldığını da görmek istediklerini kaydetti.

Wong, "Avustralya, uzun vadeli ve kalıcı bir barış hedefine yönelik olarak sivillerin korunmasına ve çatışmanın yayılmasının önlenmesine yardımcı olmak için bölgede nüfuz sahibi olan ülkelerle birlikte çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

  • Penny Wong
  • insani yardımlar
  • esir takası

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