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Avustralya'dan Hürmüz Boğazı'nda kurulacak koalisyona katılacaklarını duyurdu

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak adına kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını duyurdu.

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Başkent Canberra'daki Federal Parlamento'da, Savunma Bakanı Linda Reynolds ve Genelkurmay Başkanı Angus Campbell ile basın toplantısı düzenleyen Morrison, hükümetinin Hürmüz Boğazı kararını açıkladı.
 
Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde kurulacak koalisyona, gözetleme uçağı ve savaş gemisiyle destek vereceklerini bildirerek, petrol tankerlerinin serbestçe hareket etmesini sağlamanın Avustralya'nın çıkarına olduğunu ifade etti.
 
Bölgedeki nakliyenin aksatılmasının Avustralya'nın ulusal çıkarları için tehdit oluşturduğuna işaret eden Morrison, "Yani ekonomimiz için potansiyel bir tehdit." dedi.
 
Basın toplantısında, Başbakan Morrison ile Savunma Bakanı Reynolds, Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'ndaki rolünün yalnızca nakliye yollarını korumakla sınırlı olacağını, koalisyona katkı verecek gözetleme uçağı ve savaş gemisinde de toplam 200 askeri personelin görev yapacağını kaydetti.

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