Avustralya'dan İsrail'e kınama

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na yönelik saldırısına ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Wong, "İsrail, uluslararası insancıl hukuka uymalı." ifadesini kullandı.
Wong, ateşkes çağrısını yineledi.
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada yapılan saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.