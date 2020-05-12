AA 12 Mayıs 2020 Salı 13:36 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:36

Kalpten Kalbe Vakfından yapılan açıklamada, bağışların Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşeliğiyle yapılan müşterek organizasyonla Endonezya’nın Bali ve Sumatra adalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

Vakıf Başkanı Güzin İnanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışta bulunarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Gelen bağışların yerine ulaştırıldığını belirten İnanır, "Bali’de 300 kadar yetim ve ihtiyaç sahibine iftar verildi. Sumatra Adası’nda iftariyelik de dağıtıyoruz. Bu sene vakıf olarak Türkiye ve Malezya’daki ihtiyaç sahiplerine de ramazan paketleri dağıttık." ifadelerini kullandı.

Melbourne’da Türk ve Müslüman kadınların, bakıma muhtaç ve yoksul kişilere yardım için kurduğu Kalpten Kalbe Vakfı, hayırseverlerden topladığı maddi bağışları özellikle Bali Adası’ndaki yetimlere ulaştırmasıyla tanınıyor.

