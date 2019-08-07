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Avustralya-NATO arasında ortaklık anlaşması imzalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, Avustralya ve NATO arasında 'gelişmiş ortaklık planı' anlaşmasını imzaladı.

  • AA
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Stoltenberg, Avustralya ziyareti kapsamında, Başbakan Scott Morrison ve Dışişleri Bakanı Marise Payne tarafından kabul edildi.

Daha sonra Stoltenberg, Sydney'de, Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds ile, Avustralya ve NATO arasında "gelişmiş ortaklık planı" anlaşmasına imza attı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Avustralya'nın uluslararası güvenliğe katkılarının yanı sıra NATO'yla derin iş birliğine övgüde bulundu.

Stoltenberg, imzalanan anlaşmanın gelecekteki operasyonlar için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Avustralya ittifak için çok değerli bir ortak." ifadesini kullandı.

Avustralya, Ortadoğu ve Afganistan'da birlikte çalıştığı NATO'ya yaklaşık 300 askeri personelle katkıda bulunuyor.

ORTADOĞU VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

Bakan Reynolds ise görüşmede Ortadoğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin gündeme geldiğini belirtti.

Avustralya hükümetinin Hürmüz Boğazı'nda yükselen gerilim konusundaki endişelerinin devam ettiğini belirten Reynolds, ABD ve Birleşik Krallık tarafından yapılan talepleri değerlendirdiklerini ve henüz karar vermediklerini kaydetti.

ABD ve İngiltere, geçen hafta Avustralya'dan, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin korunmasına katkı sağlayacak askeri gemileri bölgeye göndermesini talep etmişti.

Stoltenberg, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim konusunda İran'ın bölgedeki eylemlerinden endişe duyduklarını söyledi.

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