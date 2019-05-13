23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9677
  • 6,7072
  • 246.304
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Avrupa Birliğinin yapısal değişime ihtiyaç duyduğunu savunarak 'İnsanları yeniden Avrupa için heveslendirmek istiyorsak Brüksel'deki vesayeti sonlandırmalıyız.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu ayın sonunda yapılacak AP seçimleri öncesi birliğin kurumları başta olmak üzere AB’nin Anayasası olarak kabul edilen Lizbon Anlaşması'nın yenilenmesi gerektiğini savunan Başbakan Kurz'un Avusturya Haber Ajansı APA’ya yaptığı açıklamalar tartışmalara yol açtı.

Kurz, AB’nin büyük sorunlara odaklanması, küçük sorunlara ilişkin konuların üye ülkelere bırakılması gerektiğini ileri sürerek "AB, sürekli olarak daha fazla para istemek yerine insanlara nasıl yaşayacaklarını dikte etmeyi bırakmalı." ifadesini kullandı.

- AB'YE "BÜROKRASİ KORSESİ" BENZETMESİ

AB’nin bine yakın düzenlemesinin silinmesi ya da üye ülkelerin inisiyatifine bırakılması gerektiğini aktaran Kurz, "İnsanların AB’den beklentisi, güvenlik, dış sınırların korunması veya iklim konuları gibi büyük problemlere çözümler bulması. Ancak hiç kimse AB’den şnitzel ya da patates kızartması nasıl yapılmalı diye bir düzenleme beklentisi içinde değil." şeklinde konuştu.

Kurz, Avrupalılar için bir özgürlük projesi olarak görülen AB’nin gün geçtikçe toplumları sıkıştıran bir "bürokrasi korsesi"ne döndüğünü savunarak, "İnsanları yeniden Avrupa için heveslendirmek istiyorsak Brüksel'deki vesayeti sonlandırmalıyız." diye konuştu. - Muhalefetten Kurz’a tepki

Kurz’un açıklamalarına tepki gösteren Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, seçmenlerin oyunu elde etmek için Kurz’un aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ile benzer bir dili kullanmaya başladığını söyledi.

Reisinger, "Brüksel vesayeti ya da AB düzenlemelerinin çokluğu gibi eleştiriler, milliyetçi ve sağ popülistlerin kilit söylemleri" değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkan Yardımcısı Jörg Leichtfried de Kurz’un son 6 yılda ülkede kurulan çeşitli hükümetlerde önemli görevlede bulunarak AB’nin aldığı kararlarda söz sahibi olduğunu, bu nedenle Başbakanın bu çıkışının tutarsız olduğunu dile getirdi.

Leichtfried, Kurz’un açıklamalarının aşırı sağcı partiyle bire bir benzerlik gösterdiğine işaret ederek "Artık aşırı sağcı FPÖ ve merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) hiçbir şekilde farklılık göstermiyor." eleştirisinde bulundu.

Başbakan Kurz, geçen hafta yaptığı açıklamada, 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması'nın güncel konulara yetersiz kaldığını ileri sürerek yenilenmesi gerektiğini söylemişti.

Binali Yıldırım´dan ´Seçim neden iptal edildi?´ sorusuna yanıt: Çok basit, çünkü çaldılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Avusturya Başbakanı Kurz’dan AB’ye ağır eleştiri

Yerli teknolojiyle sınarları aştı

Yerli teknolojiyle sınarları aştı

"ABD-İran krizi yıkıcı bir savaşa neden olabilir"

'ABD-İran krizi yıkıcı bir savaşa neden olabilir'

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

‘Mahremin’ 12 yardımcısı deşifre oldu

AB ülkesinden Suudi Arabistan hazırlığı

AB ülkesinden Suudi Arabistan hazırlığı

Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Dolmabahçe Tüneli'nde feci kaza

Dolmabahçe Tüneli'nde feci kaza
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

Başkan Erdoğan nostaljik tramvaya bindi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA