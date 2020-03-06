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Dünya

Avusturya Başbakanı Kurz, sığınmacılar için Suriye'de barış bölgesi kurulmasını önerdi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Suriyeli sığınmacılara ilişkin 'Çözüm, Suriye'de bir barış bölgesi oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Tercihen ülkenin kuzeyinde.' dedi.

AA06 Mart 2020 Cuma 16:29 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 16:29

Başbakan Kurz, basına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye sorununda daha etkili olması gerektiğini söyledi.

Kurz, Suriye için AB’nin kendine ait bir barış planının olması gerektiğini belirterek, "Çözüm, Suriye’de bir barış bölgesi oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Tercihen ülkenin kuzeyinde." görüşünü paylaştı.

- "6 MİLYON SIĞINMACIYA KORUMA BÖLGESİ"

Söz konusu barış bölgesinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ele alınmasının önemine işaret eden Kurz, "Suriye'de böyle bir koruma bölgesini hak eden, yaklaşık 6 milyon ülke içinde yerinden olmuş insan var." diye konuştu.

Kurz, ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırındakilerin "sığınmacı değil göçmen oldukları" iddiasında bulunarak, bu insanların Yunanistan’a iltica edemeyeceklerini ileri sürdü.

- AB'DE SINIR KONTROLLERİ VURGUSU

Sığınmacı hareketliliği nedeniyle AB dış sınırlarının korunması gerektiğini yineleyen Kurz, AB dış sınırlarının yeterince işlev görmemesi durumunda iç sınırlarında kontrollerin uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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