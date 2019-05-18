21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz erken seçime gidileceğini açıkladı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti FPÖ ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti FPÖ ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı

Canlı yayında saldırıya uğradılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya erken seçime gidiyor

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Yeni düzenleme getirildi

Yeni düzenleme getirildi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Süper Lig'de kritik maç Trabzonspor'un

Süper Lig'de kritik maç Trabzonspor'un

Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

Bahçeli'den 19 Mayıs paylaşımı

Türkiye gurur duyulacak seviyede

Türkiye gurur duyulacak seviyede

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin

Bahreyn'den vatandaşlarına çağrı: O iki ülkeyi terk edin
 

POPÜLER HABERLER

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Erdoğan´dan yaşlı kadınla seçim sohbeti

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Genelkurmay arşivlerinden çok özel fotoğraflar

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Dünya merakla izliyor... Yunan gazeteleri bu başlıkları attı

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

Gelecek nesillerin de oynayabilmesi için topaç yapıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA