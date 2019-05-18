Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz erken seçime gidileceğini açıkladı
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti FPÖ ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı.
- AA
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti FPÖ ile kurulan koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıkladı
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