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Dünya

Avusturya Cumhurbaşkanı hastanelik oldu

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen hastaneye kaldırıldı.

DHA07 Kasım 2020 Cumartesi 20:36 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 20:36
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 Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmî konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen başkent Viyana'daki Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Van der Bellen'in Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmî konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in sağlık durumuna ilişkin Avusturya Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bellen’in tedavi için başkent Viyana’daki Viyana AKH hastanesine kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve sağlık sorunun olmadığı ifade bildirildi.

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