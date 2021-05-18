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Dünya

Avusturya, İsrail bayraklarını devlet binalarından kaldırdı

Avusturya'da İsrail ile dayanışma amacıyla devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı.

AA18 Mayıs 2021 Salı 16:04 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 16:04
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Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, bugün herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve siyasetçi, Başbakan Sebastian Kurz'un, İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çekerek bölgede savaşan taraflardan birine açık destek vermesine, anayasanın tarafsızlık ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle tepki göstermişti.

Başbakan Kurz, Twitter'dan 14 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile dayanışma amacıyla bu ülkenin bayrağının Başbakanlık binasına çekildiğini duyurmuştu.

Kurz'un, Filistin'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e açık desteği, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerin tepkisine neden olmuştu.

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