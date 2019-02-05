15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2022
  • 5,9368
  • 219.694
  • 102.448
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını kabul etmediklerini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Filistin ziyareti kapsamında bir araya geldiği Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ramallah'taki başkanlık binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini, Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığı ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yönelik yardımlarını kestiği için üzgün olduğunu kaydeden Van der Bellen, "Avusturya, bu konuda benzer bir adım atmayacak. Ülkemiz, Filistin meselesinde Avrupa Birliği'nin takip ettiği politikaya bağlı." dedi.

Van der Bellen, Filistin ile Avusturya arasındaki ilişkiyi "samimi" şeklinde nitelendirerek, ülkesinin Filistin'e desteğini vurguladı.

Avusturya Cumhurbaşkanı, "Filistin meselesinde, müzakereler yoluyla gerçekleştirilecek iki devletli çözümden yanayız." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise ABD'nin İsrail yanlısı tutumundan dolayı artık barış görüşmelerinde ara bulucu rol için tek başına yeterli olmadığını ifade ederek "Uluslararası meşru kararların kaynak alınmadığı hiçbir uluslararası konferansa katılmayı kabul etmiyoruz." dedi.

Hiç kimsenin kendileri adına müzakereci olmasını istemediklerine dikkati çeken Abbas, Filistin meselesinde son sözü kendilerinin söyleyeceğini, kimsenin onlar adına konuşamayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından, yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de yapılan resmi törenle açılmıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi şehit olmuştu.

´Birinci Jön Türk Kongresi´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

3 bini aşkın yabancı terörist ülkeye alınmadı

3 bini aşkın yabancı terörist ülkeye alınmadı

Antalya'da okullara 'fırtına ve hortum' tatili

Antalya'da okullara 'fırtına ve hortum' tatili

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 60'a yükseldi

Yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 60'a yükseldi

Karl Marx'ın mezarına "çekiçli" saldırı

Karl Marx'ın mezarına 'çekiçli' saldırı

TSK Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapacak

TSK Aden Körfezi'nde 1 yıl daha görev yapacak

Bir ülkeden daha İsrail'e rest

Bir ülkeden daha İsrail'e rest

İsrail'den yeni füze testi

İsrail'den yeni füze testi

ABD'den büyük skandal: Açık açık terör örgütüne sevkiyat

ABD'den büyük skandal: Açık açık terör örgütüne sevkiyat
 

POPÜLER HABERLER

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden Tamer Akkal AK Parti'ye geçti

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA