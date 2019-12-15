Avusturya ‘İsrail’i boykot’u yasaklıyor

Jerusalem Post’un haberine göre, aşırı sağcı Özgürlük Partisi ve Sosyal Demokrat Parti BDS’nin faaliyetlerinin sonlandırılmasını talep eden tasarıye Avusturya parlamentosuna getirdi. İsrail’i kınamayı antisemitizm suçu kapsamında değerlendiren skandal tasarının Ocak 2020’de oylanacağı belirtilirken, tüm partilerin onay vereceği kaydedildi. Viyana Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, tasarının, ‘Avusturya’nın İsrail rejimine verdiği tartışılmaz destek ve antisemitizmin tüm şekilleriyle mücadele taahhüdünün kaçınılmaz ve mantıksal sonucu’ olduğunu söyledi.