2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Avusturya, İsrail'in yarışmadan çıkarılması durumunda ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Gazze'de 67 binden fazla insanı katleden İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil birçok ülke, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıkladı. Fakat İsrail'e desteğini kesmeyen ülkeler de kamuoyunu tehdit etmeye başladı.

EV SAHİPLİĞİ YAPMAYIZ

Bunlardan biri de Eurovision'a ev sahipliği yapacakz olan Avusturya oldu. Başbakanı Christian Stocker, İsrail'in yarışmadan dışlanması halinde ülkesinin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı. Benzer bir adım Almanya'dan da gelmişti. Başbakan Friedrich Merz, İsrail'in ihraç edilmesi halinde, yarışmaya katılınmaması gerektiğini söylemişti.

KASIMDA OYLAMA OLACAK

Taleplerin ardından yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği, 68 üye ülkenin 2025 Kasım'da bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapacağını bildirmişti. Bunlara Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi yarışmaya katılmayan ülkeler de dahil. Geçen yılki yarışmayı Johannes Pietsch ile kazanan Avusturya, ev sahipliği yapma hak kazanmıştı.

Geçen yıl yapılan Eurovision'da seyirciler Filistin bayrağı açarak soykırıma dikkat çekmişti.