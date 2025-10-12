İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2025 Pazar / 20 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avusturya katil İsrail'e arka çıktı! ''Eurovision'a ev sahipliği yapmayız''
Dünya

Avusturya katil İsrail'e arka çıktı! ''Eurovision'a ev sahipliği yapmayız''

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, 'İsrail, Eurovision'dan ihraç edilirse yarışmaya ev sahipliği yapmayız.' dedi.

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Avusturya katil İsrail'e arka çıktı! ''Eurovision'a ev sahipliği yapmayız''
ABONE OL

2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Avusturya, İsrail'in yarışmadan çıkarılması durumunda ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Gazze'de 67 binden fazla insanı katleden İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil birçok ülke, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıkladı. Fakat İsrail'e desteğini kesmeyen ülkeler de kamuoyunu tehdit etmeye başladı.

EV SAHİPLİĞİ YAPMAYIZ

Bunlardan biri de Eurovision'a ev sahipliği yapacakz olan Avusturya oldu. Başbakanı Christian Stocker, İsrail'in yarışmadan dışlanması halinde ülkesinin 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmayı reddedeceğini açıkladı. Benzer bir adım Almanya'dan da gelmişti. Başbakan Friedrich Merz, İsrail'in ihraç edilmesi halinde, yarışmaya katılınmaması gerektiğini söylemişti.

Christian Stocker

KASIMDA OYLAMA OLACAK

Taleplerin ardından yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği, 68 üye ülkenin 2025 Kasım'da bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapacağını bildirmişti. Bunlara Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi yarışmaya katılmayan ülkeler de dahil. Geçen yılki yarışmayı Johannes Pietsch ile kazanan Avusturya, ev sahipliği yapma hak kazanmıştı.

Geçen yıl yapılan Eurovision'da seyirciler Filistin bayrağı açarak soykırıma dikkat çekmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.