Avusturya polisinden göçmenlere orantısız şiddet! Görüntülere tepki yağıyor

Sosyal medyada yılbaşı gecesi çekildiği anlaşılan bir videoda, polisin yabancı kökenli gençlere yönelik orantısız şiddete başvurduğu görülüyor.

Yılbaşı nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Viyana'nın 21'inci bölgesinde çekilen görüntülerde, polis gençlere ağır hakaretlerde bulunuyor ve copla vuruyor.

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülere ilişkin ülkenin tanınmış gazeteci ve aktivistlerinin polisin tutumunu eleştirmesi üzerine Viyana Emniyet Müdürlüğünün Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayın hukuk ve disiplin açısından incelenmek üzere gerekli mercilere iletildiği bildirildi.