İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2023 Salı / 11 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7216
  • EURO
    19,7988
  • ALTIN
    1106.67
  • BIST100
    5626.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avusturya polisinden göçmenlere orantısız şiddet! Görüntülere tepki yağıyor
Dünya

Avusturya polisinden göçmenlere orantısız şiddet! Görüntülere tepki yağıyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da polisin yılbaşı gecesi göçmen kökenli gençlere yönelik orantısız şiddet uyguladığı görüntüler tepkilere yol açtı.

AA3 Ocak 2023 Salı 22:32 - Güncelleme:
Avusturya polisinden göçmenlere orantısız şiddet! Görüntülere tepki yağıyor
ABONE OL

Sosyal medyada yılbaşı gecesi çekildiği anlaşılan bir videoda, polisin yabancı kökenli gençlere yönelik orantısız şiddete başvurduğu görülüyor.

Yılbaşı nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Viyana'nın 21'inci bölgesinde çekilen görüntülerde, polis gençlere ağır hakaretlerde bulunuyor ve copla vuruyor.

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülere ilişkin ülkenin tanınmış gazeteci ve aktivistlerinin polisin tutumunu eleştirmesi üzerine Viyana Emniyet Müdürlüğünün Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayın hukuk ve disiplin açısından incelenmek üzere gerekli mercilere iletildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.