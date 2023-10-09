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Dünya

Avusturya Şansölyesi Türkiye'ye geliyor

Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Nehammer, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 17:03 - Güncelleme:
Avusturya Şansölyesi Türkiye'ye geliyor
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Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyaret, 9-10 Ekim tarihlerini kapsıyor.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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