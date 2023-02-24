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Dünya

Avusturya Ulusal Meclisinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu

Avusturya Ulusal Meclisinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde hayatını kaybedenlerin yanı sıra savaşta yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AA24 Şubat 2023 Cuma 16:22 - Güncelleme:
Avusturya Ulusal Meclisinde depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu
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Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka, özel oturumun açılışında, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un da davetliler arasında bulunduğunu belirterek Ceyhun'u selamladı.

Sobotka, daha sonra milletvekillerini, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri depremlerde ve savaşta vefat edenlerin anısına saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Özel oturumda konuşan Başbakan Karl Nehammer de Avusturya'nın Ukrayna'ya desteğini yineleyerek Türkiye'ye başta Tahıl Anlaşması olmak üzere, Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü arabulucu rolden ötürü teşekkür etti.

Özel oturuma, Ukrayna'nın Viyana Büyükelçisi Vasyl Khymynets de katıldı.

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