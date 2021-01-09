Avusturya'da öğrenciler kendi Kovid-19 testlerini yapabilecek

AA 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:02 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:02

Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, basına yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında "güvenli ağ" adı verilen ve okullarda virüsün yayılmasını engellemek için her hafta düzenli olarak öğrencilere test yapılmasını öngören bir uygulamanın hayata geçirileceğini bildirdi.



Fassmann, salgın nedeniyle Noel tatilinin 18 Ocak’a uzatıldığı Avusturya’da okulların tam olarak ne zaman başlayacağının henüz belirlenmediğini ancak yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilköğretimde öğrencilere hızlı Kovid-19 testi uygulanacağını ifade etti.

- 14 yaş üstü öğrenciler kendi kendilerine test yapacak

Test yaptırmanın zorunlu olmadığını vurgulayan Fassmann, her hafta başı 14 yaş üstü öğrencilerin kendi kendilerine hızlı test uygulayabileceğini, testlerin birkaç dakika gibi çok kısa sürede sonuçlandığını kaydetti.

Fassmann, 14 yaş altı öğrencilerin ise test yaptırıp yaptırmamasına ailelerinin karar vereceğini, bu yaş gurubuna hızlı testleri ebeveynlerinin uygulayacağını dile getirdi.



Testlerin can acıtmadan ve basit bir yöntemle yapıldığına işaret eden Fassmann, hızlı test sonucunun pozitif çıkması durumunda, daha kesin sonuç veren PCR testinin yapılacağı ve bunun sonucuna göre hareket edileceğini söyledi.



Avusturya'da son 24 saatte 2 bin 278 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 379 bin 71'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 46 artışla 6 bin 687'ye yükseldi.