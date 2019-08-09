Aşağı Avusturya bölgesi polisi, bir hayvan koruma grubunun aldığı ihbar üzerine Slovakya sınırı yakınlarındaki Hainburg kasabasında bir apartman dairesinin küvetinde iki yavru kaplan bulunduğunu belirtti.

Polis sözcüsü Edmund Tragschitz, yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki kadının Slovakya'da bir hayvan koruma merkezinde çalıştığını ve kaplan yavrularını oradan getirdiğini söyledi.

Tragschitz, kadının; yavruları, ihtiyaç duydukları "yoğun bakımı" sağlamayı sürdürmek için iyi niyetle eve getirmiş olabileceğini bildirdi.

Kaplan yavruları muayene edilmek üzere bir veteriner kliniğine götürülürken, yerel yetkililerin, hayvanlar için daimi kalabilecekleri bir yer bulunması konusunu değerlendireceği kaydedildi.