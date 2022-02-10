Avusturya'da aşı karşıtlarından protesto

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 19:45 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 19:45

Viyana Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aşı karşıtlarının kentin önemli caddelerinde çok sayıda araçtan oluşan konvoyla gösteri yapma talebinin toplantı yasasının çeşitli maddeleriyle çelişmesi nedeniyle yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, trafiğin yoğun olduğu bir zaman diliminde gerçekleştirilmek istenilen eylemin trafiği "felç edeceği", kentte ciddi bir trafik kaosuna yol açacağı kaydedildi.

Eylem süresince göstericilerin hoparlör ve kornalarını kullanmak suretiyle yapacakları yüksek sesin yoğun bir gürültü kirliliğine neden olacağı, bununla beraber araçların yol açacağı karbon emisyonunun da çevre kirliliğine sebebiyet vereceği vurgulandı.

Açıklamada bu tür bir eyleme, toplum sağlığı ve huzuruna vereceği zararlar göz önünde bulundurularak izin verilmediği bildirildi.

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuların yaptığı eylemlerin bir benzerini Avusturya'da yapmak isteyen protestocular, geçen hafta yürürlüğe giren aşı zorunluluğunun kaldırılmasını talep ediyor.