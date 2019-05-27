Avusturya Başbakanı Kurz kaybetti!

Avusturya Başbakanı Kurz, video skandalı sonrası yapılan güvensizlik oylamasını kaybetti Avusturya'da koalisyon ortağı FPÖ'nün lideri Strache'nin adının karıştığı video skandalı sonrasında Başbakan Sebastian Kurz ve hükümete karşı bugün 2 güvensizlik oylaması yapıldı. Muhafazakar Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Kurz, savaş sonrası Avusturya tarihinde güven oylamasının kaybeden ilk başbakan oldu.