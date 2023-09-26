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Dünya

Avusturya'da ''enterokok'' alarmı: İçme suyunda tespit edildi

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Mistelbach ve Gaenserndorf belediyelerinin içme suyunda 'enterokok' isimli bakteriye rastlandığı bildirildi.

AA26 Eylül 2023 Salı 23:30 - Güncelleme:
Avusturya'da ''enterokok'' alarmı: İçme suyunda tespit edildi
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Her iki belediyeden yapılan yazılı açıklamada, içme sularına yönelik rutin ölçümler sırasında, suda enterokok isimli bakterinin değerlerinin çok yüksek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Bu tespit üzerine belediyeler, suların tüketilmeden önce 3 dakika kadar kaynatılması uyarısında bulundu.

Bakterinin nasıl suya bulaştığı araştırılırken, bir yandan da suyun temizlenmesi için klorlama çalışmalarının başladığı aktarıldı.

Uzmanlar, söz konusu bakterinin kan zehirlenmesi ve idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlıklara yol açtığını belirtti.

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