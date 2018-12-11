İtalyan mafyasına ait 37 milyon avro değerinde özel vakıf ve şirket hesapları ile değerli kağıtlara el konuldu

Organize Suçla Mücadele Birimi Sözcüsü Vincenz Kriegs-Au, basına yaptığı açıklamada, Güney İtalya'da faaliyet gösteren bir mafya örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Kriegs-Au, söz konusu mafya örgütüne ait 37 milyon avro değerinde özel vakıf hesapları, şirket hesapları ve değerli kağıtlara el konulduğunu ifade etti.

Örgütün uluslararası düzeyde kara para akladığını kaydeden Kriegs-Au, "Mafyanın Avusturya’da özel vakıf, şirket ve emlak alanında yürüttüğü faaliyetlerle kara para akladığı tespit edildi. Ayrıca oluşum şans oyunları alanında da etkinlik gösteriyordu." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Devlet Savcısı Reggio de Calabria geçen kasım ayında söz konusu mafya oluşumuna ilişkin Avusturyalı yetkililerden yardım talebinde bulunmuş, iki ülke polisi, Viyana ve İnnsbruck’ta 4 eve operasyon düzenlemişti.