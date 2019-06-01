24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya’da Müslüman aileye skandal ayrımcılık

Avusturya’da Filistinli bir Müslüman ailenin Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Weikendorf kasabasında mülk satın almaları için gerekli izin belgesi, 'Müslüman oldukları' gerekçesiyle belediye başkanı tarafından reddedildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uzun yıllardır Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan ve ticaretle uğraşan Filistinli Halit Mansur Ebu el Hüsna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wiekendorf kasabasında müstakil bir eve taşınmak istediklerini ancak kasabanın belediye başkanının buna engel olduğunu söyledi.

Ebu el Hüsna, Belediye Başkanı Johann Zimmermann tarafından reddedilen izin belgesine ilişkin gerekçenin kendilerine yazılı olarak bildirildiğini kaydederek, "Ret gerekçesi olarak, Batı ve İslam kültürünün farklı olduğu, her iki kültürde değerlerin, geleneklerin ve yaşantı tarzının birbirinden çok uzak olduğu, bu nedenle ailemizin bu kasabaya uyum sağlayamayacağı ileri sürülerek, söz konusu mülkün satın alınmasına izin verilmedi. Müslüman oluğumuz için istenmedik." diye konuştu.

- "İNSANLIK DIŞI AÇIK BİR AYRIMCILIK"

Yaklaşık 9 yıldır Avusturya’da yaşayan 4 çocuk babası Ebu el Hüsna, Filistin’den buraya iltica ettiklerini, mülteci statülerinin bulunduğunu belirterek, “Biz her yönüyle bu ülkeye uyumlu bir şekilde yaşıyoruz. Bugüne kadar olumsuz hiçbir şeyle anılmadık. Belediye başkanının ret gerekçesi, insanlık dışı açık bir ayrımcılık." şeklinde konuştu.

Ebu el Hüsna, olaya ilişkin hukuki süreç başlatıldığını ifade ederek, eyaletin imar işlerinden sorumlu komisyonuna belediye başkanının ayrımcı kararı nedeniyle itirazda bulunduklarını, yetkililerin itirazları incelediğini aktardı.

Olayın basında yer almasının ardından sosyal medyada çok sayıda ırkçı yorum yapıldığını kaydeden Ebu el Hüsna, Avusturya gibi demokratik bir ülkede bu tür açık bir ayrımcılıkla karşı karşı kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Yetişemiyorlar! Siparişler geri çevriliyor

Yetişemiyorlar! Siparişler geri çevriliyor

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemlisi... 2020'de ilk ışığı alacak

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en önemlisi... 2020'de ilk ışığı alacak

'LGS sorunsuz tamamlandı'

'LGS sorunsuz tamamlandı'

Ev hapsindeki iş adamına infazla ilgili flaş gelişme

Ev hapsindeki iş adamına infazla ilgili flaş gelişme

Rusya'da TNT fabrikası patladı, 15 km uzaklıktaki camlar kırıldı

Rusya'da TNT fabrikası patladı, 15 km uzaklıktaki camlar kırıldı

Bahçeli'den 'yargı reformu' açıklaması

Bahçeli'den 'yargı reformu' açıklaması

Dünya futbolunu sarsan haber! Reyes hayatını kaybetti

Dünya futbolunu sarsan haber! Reyes hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 24 saat göreve hazırlar

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 24 saat göreve hazırlar

Yer: Dolmabahçe Sarayı... Daha önce görmediniz

Yer: Dolmabahçe Sarayı... Daha önce görmediniz

Sadece ABD'de vardı! Türkiye de 'BOĞAÇ'ı üretti

Sadece ABD'de vardı! Türkiye de 'BOĞAÇ'ı üretti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA