Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı sesleri duyuldu

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'nın şehir merkezinde bir restoranda silahlı çatışma sesi duyuldu.

Silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Avusturya polisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, restoranın yanında 2 kişi yaralı olarak bulundu.

#Aktuell: Gegen 13:30 Uhr wurden zwei Personen mit Schussverletzungen in der #InnerenStadt im Bereich Lugeck aufgefunden. Eine Fahndung ist derzeit im Gange. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) December 21, 2018

Avusturya devlet televizyonu ORF'nin aktardığına göre yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Polis, restoranın çevresinde kordon altına alındı. Silahlı saldırganı bulmak için polis helikopterinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.