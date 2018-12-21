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Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı sesleri duyuldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da şehir merkezinde silahlı çatışma sesi duyuldu.

  • star.com.tr
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Reuters haber ajansının aktardığına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'nın şehir merkezinde bir restoranda silahlı çatışma sesi duyuldu.

Silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Avusturya polisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, restoranın yanında 2 kişi yaralı olarak bulundu.

Avusturya devlet televizyonu ORF'nin aktardığına göre yaralılardan biri hayatını kaybetti.
 
Polis, restoranın çevresinde kordon altına alındı. Silahlı saldırganı bulmak için polis helikopterinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

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